«Фенербахче» расстался с главным тренером

Турецкий клуб «Фенербахче» объявил о расторжении контракта с главным тренером Витором Перейрой, сообщает пресс-служба клуба в официальном «твиттере» команды.



«Мы хотели бы поблагодарить его за усилия и проделанную работу и желаем ему успехов в будущей карьере», – написали в клубе.



Перейра работал в этом турецком клубе уже второй раз. Первый случай пришёлся на 2015 год. Тогда португалец руководил командой на протяжении 61 матча, набирая в среднем по 2,07 очков за игру.



Во второй раз специалист пришёл летом 2021 года. В этом случае он проработал гораздо меньше времени. На его счету всего 25 игр, в которых он одержал 11 побед, 7 раз сыграл вничью и столько же раз его команда проиграла.



«Фенербахче» занимает пятую строчку в чемпионате Турции, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей.