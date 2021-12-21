«Фенербахче» расстался с главным тренером

Турецкий клуб «Фенербахче» объявил о расторжении контракта с главным тренером Витором Перейрой, сообщает пресс-служба клуба в официальном «твиттере» команды.
«Мы хотели бы поблагодарить его за усилия и проделанную работу и желаем ему успехов в будущей карьере», – написали в клубе.
Перейра работал в этом турецком клубе уже второй раз. Первый случай пришёлся на 2015 год. Тогда португалец руководил командой на протяжении 61 матча, набирая в среднем по 2,07 очков за игру.
Во второй раз специалист пришёл летом 2021 года. В этом случае он проработал гораздо меньше времени. На его счету всего 25 игр, в которых он одержал 11 побед, 7 раз сыграл вничью и столько же раз его команда проиграла.
«Фенербахче» занимает пятую строчку в чемпионате Турции, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей.
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