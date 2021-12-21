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«Челси» намерен подписать Маттейса де Лигта

«Челси» намерен подписать Маттейса де Лигта
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Лондонский «Челси» намерен подписать центрального защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает The Sun.

По информации источника, лондонский клуб всерьёз присматривается к этой кандидатуре для усиления центра обороны. Интерес вырос после слов агента игрока Мино Райолы, который заявил, что голландец готов к новому вызову. «Челси» нужен ещё один защитник, так как летом команду могут покинуть Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта и Тьяго Силва.

22-летний де Лигт стал игроком итальянской команды летом 2019 года, перейдя из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне нидерландский защитник в 14 матчах чемпионата Италии забил один гол. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 70 млн.

В 2021 году «Ювентусу» осталось провести матч с «Кальяри», который состоится 21 декабря.

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