Д. Санчес — о решении УЕФА присудить «Тоттенхэму» поражение: это совершенно несправедливо

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес прокомментировал решение УЕФА присудить команде поражение в матче группового этапа Лиги конференций с «Ренном» со счётом 0:3.
«У нас есть право играть, и это несправедливо, что УЕФА просто решил, что мы вылетаем из турнира, при этом зная, что мы не смогли сыграть из-за коронавируса. Мы готовились к матчу, были сосредоточены, делали всё, чтобы сыграть с «Ренном».
Думаю, что это немного несправедливо по отношению к клубу, к нашим болельщикам, потому что это было соревнование, в котором у нас были проблемы в выездных матчах, но у нас всё ещё оставался шанс спастись, так что это совершенно несправедливо», — сказал Санчес в интервью Sky Sports.
«Ренн» набрал 14 очков и вышел в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с первого места в группе G. «Тоттенхэм» с 7 очками в активе стал третьим в группе и завершил выступление в еврокубках.
- 21 декабря 2021
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