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Мутко: думал, всю жизнь буду президентом «Зенита», хотел строить клуб, как «Барселону»

Мутко: думал, всю жизнь буду президентом «Зенита», хотел строить клуб, как «Барселону»
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Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко поделился воспоминаниями о периоде работы на должности президента санкт-петербургского «Зенита».

«Какие задачи интереснее – в «Дом.РФ» или в правительстве? Трудно сказать, это очень разная работа, но общая, глобальная задача — развитие. Я вспоминаю, отматываю — был главой Кировского района, любил страшно это дело. Потом стал президентом «Зенита» — я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как «Барселону». Думал, умру — стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно. Но на самом деле я увлёкся этим и всё. Государственная служба на высоком уровне — это другая философия, другая ответственность. Потому что ты вырабатываешь политику, от твоих решений многое зависит — жизни людей», — приводит слова Мутко РБК.

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