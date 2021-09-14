Экс-президент ФИФА Блаттер: Виталий Мутко — великолепный политик

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, с кем из российских руководителей взаимодействовал лучше всего.

«Это Вячеслав Колосков, потому что он пришёл в ФИФА, когда я был техническим директором. Он работал изначально вице-президентом ФИФА, потому что в то время вице-президентство было неразрывно связано с СССР. Естественно, в то время вице-президентом был русский. Позже он стал президентом федерации РФС, но мы продолжали поддерживать контакт с ним и его семьёй.

А второй человек, которого выделю, — великолепный политик Виталий Мутко из Санкт-Петербурга, у нас был хороший контакт. Мутко сыграл значительную роль в решении проблем после Олимпиады в Сочи. Но то, что мы сейчас видим, — русских на играх не обозначают как русских — очень печально», — приводит слова Блаттера издание «Известия».