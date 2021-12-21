«Ростов» объявил об уходе Павла Мамаева

«Ростов» объявил об уходе полузащитника Павла Мамаева из клуба.

«Павел Мамаев покидает «Ростов» в связи с истечением срока действия контракта. Мы благодарим Павла за время в «Ростове» и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Ростова» в «Твиттере».

Напомним, 33-летний Мамаев выступал за «Ростов» с сентября 2019 года. За донскую команду в нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями.

Футболист продолжит карьеру в «Химках», перейдя туда на правах свободного агента. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».

«Химки» после 18 туров РПЛ идут на последнем (16-м) месте турнирной таблицы с 14 очками.