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Это'О: не вижу причин переносить Кубок Африки. Евро-2020 провели в разгар пандемии

Это'О: не вижу причин переносить Кубок Африки. Евро-2020 провели в разгар пандемии
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Бывший форвард «Анжи», «Барселоны», «Интера» и «Челси» Самуэль Это'О, который недавно был избран президентом федерации футбола Камеруна, считает, что Кубок африканских наций 2021 года должен пройти в запланированные сроки.

Ранее стало известно, что Африканская конфедерация футбола (CAF) рассматривает возможность отмены КАН, который должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне, из-за ситуации с COVID-19, а именно из-за появления нового штамма коронавируса под названием «омикрон».

«Не вижу причин переносить турнир. Если Евро можно проводить в разгар пандемии, я не вижу причин, по которым Кубок Африки не должен состояться. Мне трудно поверить, что некоторые африканцы поддерживают [отмену турнира]», — сказал Это'О в разговоре с Canal Plus.

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