Марсьяль хочет перейти в «Севилью»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сменить клуб в зимнее трансферное окно. По информации интернет-издания Sky Sports, француз заинтересован в переходе в «Севилью».

«Барселона» и «Ювентус» тоже хотят заполучить Марсьяля, но в «Севилье» футболист получит больше игрового времени. Все три клуба готовы арендовать Антони.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне нападающий забил 1 гол в 7 матчах английской Премьер-лиги. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году.



«Манчестер Юнайтед» до конца календарного года предстоит сыграть с «Ньюкаслом» и «Бёрнли», также у команды Ральфа Рангника в запасе перенесённая игра с «Брайтоном».