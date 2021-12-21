Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсьяль хочет перейти в «Севилью»

Марсьяль хочет перейти в «Севилью»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сменить клуб в зимнее трансферное окно. По информации интернет-издания Sky Sports, француз заинтересован в переходе в «Севилью».

«Барселона» и «Ювентус» тоже хотят заполучить Марсьяля, но в «Севилье» футболист получит больше игрового времени. Все три клуба готовы арендовать Антони.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне нападающий забил 1 гол в 7 матчах английской Премьер-лиги. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году.

«Манчестер Юнайтед» до конца календарного года предстоит сыграть с «Ньюкаслом» и «Бёрнли», также у команды Ральфа Рангника в запасе перенесённая игра с «Брайтоном».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021