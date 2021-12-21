Марсьяль хочет перейти в «Севилью»
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сменить клуб в зимнее трансферное окно. По информации интернет-издания Sky Sports, француз заинтересован в переходе в «Севилью».
«Барселона» и «Ювентус» тоже хотят заполучить Марсьяля, но в «Севилье» футболист получит больше игрового времени. Все три клуба готовы арендовать Антони.
Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне нападающий забил 1 гол в 7 матчах английской Премьер-лиги. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году.
«Манчестер Юнайтед» до конца календарного года предстоит сыграть с «Ньюкаслом» и «Бёрнли», также у команды Ральфа Рангника в запасе перенесённая игра с «Брайтоном».
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
16:49
-
16:46
-
16:33
-
16:16
-
16:09
-
15:30
-
15:28
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:23
-
14:20
-
14:16
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:27
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:31
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:26
-
11:23
-
11:15
-
11:04
-
10:45
Партнерский контент