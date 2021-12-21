Футболисты «Манчестер Юнайтед» вернулись к тренировкам после вспышки COVID-19

Сегодня, 21 декабря, игроки «Манчестер Юнайтед» вернулись к тренировкам после вспышки коронавирусной инфекции в клубе, сообщает Sky Sports.
По информации источника, футболисты возвращаются к занятиям на базе «красных дьяволов» в Кэррингтоне. Из-за нескольких выявленных случаев коронавируса тренировочная база клуба была закрыта для посещения.
Игроки начали подготовку к матчу 19-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 27 декабря.
Ранее сообщалось, что среди сотрудников и игроков клуба выявлено 19 случаев заражения ковидом. Из-за этого встреча 17-го тура АПЛ с «Брентфордом» и игра 18-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион» были перенесены.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
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