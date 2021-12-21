«Бетис» объявил о продлении контракта с Пеллегрини до 2025 года

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини продлил контракт клубом, сообщается на официальном сайте андалусийцев.
Новое соглашение 68-летнего специалиста с «Бетисом» рассчитано до 2025 года. Чилиец возглавил зелёно-белых в 2020 году. В первом сезоне под руководством Пеллегрини команда заняла 6-е место в Примере.
За время своей тренерской карьеры Пеллегрини возглавлял «Манчестер Сити», «Реал», «Малагу», «Вест Хэм Юнайтед», «Вильярреал», «Ривер Плейт» и другие команды.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Бетис» после 18 сыгранных туров располагается на 3-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», за 18 матчей набравший 43 очка. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Атлетик» — «Бетис»:
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