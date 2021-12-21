Санетти объяснил, почему не состоялся переход Месси в «Интер»
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Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти признался, что миланский клуб не мог позволить себе заключить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси в летнее трансферное окно.
«Никто не думал, что Месси может покинуть «Барселону» летом. Это был разгар пандемии коронавируса, и мы не могли позволить себе такие огромные инвестиции, потому что это поставило бы под угрозу будущее клуба», — приводит слова Санетти Libero.
Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский футболист принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. С 2005 года Месси вызывается в национальную команду Аргентины.
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