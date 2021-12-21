«Милан» и «Интер» одобрили проект нового стадиона

«Милан» и «Интер» объявили, что новый стадион клубов будет построен на основе проекта, представленного американской архитектурной компании Populous при поддержке фирмы EMEA. Об этом сообщили пресс-службы клубов.
В ближайшие недели состоится согласование документов, связанных с процессом возведения новой арены. Окончательный проект будет представлен в 2022 году. Стадион будет называться La Cattedrale, что в переводе с итальянского означает «кафедральный собор». В рамках его строительства будет также трансформирована и территория, на которой в настоящий момент располагается «Сан-Сиро».
Весь район рядом со стадионом будет предназначен только для пешеходов, а парковка, которая сейчас занимает 27% от общей площади, будет перенесена в специально отведенную подземную зону.
- 21 декабря 2021
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