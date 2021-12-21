Онана подпишет контракт с «Интером» в январе

Итальянский «Интер» заключит контракт с вратарём «Аякса» Андре Онаной в январе 2022 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Андре Онана подпишет свой контракт в качестве нового игрока «Интера» в ближайшие недели в январе, а не в декабре. Онана присоединится к «Интеру» в июне 2022 года в качестве свободного агента, никогда не сомневался в этом. «Барселона» — не вариант для Онаны», — написал Романо.
Осенью «Интер» и 25-летний Онана заключили устное соглашение об условиях, которые вступят в силу с лета 2022 года, когда у камерунца истечёт контракт с «Аяксом». Сейчас интерес к Онане проявляет «Барселона», рассматривающая возможность возвращения в клуб своего воспитанника спустя семь лет. Однако «Интер» не будет совершать никаких действий после новостей об интересе испанской команды. Чемпион Италии ждёт возможности, чтобы подписать документы и объявить о переходе Онаны в команду на правах свободного агента.
- 21 декабря 2021
-
21:22
-
21:13
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:34
-
20:32
-
20:31
-
20:16
-
20:12
-
20:01
-
19:59
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:39
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:06
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:47
-
18:44
-
18:24
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:40