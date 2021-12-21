Онана подпишет контракт с «Интером» в январе

Итальянский «Интер» заключит контракт с вратарём «Аякса» Андре Онаной в январе 2022 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Андре Онана подпишет свой контракт в качестве нового игрока «Интера» в ближайшие недели в январе, а не в декабре. Онана присоединится к «Интеру» в июне 2022 года в качестве свободного агента, никогда не сомневался в этом. «Барселона» — не вариант для Онаны», — написал Романо.

Осенью «Интер» и 25-летний Онана заключили устное соглашение об условиях, которые вступят в силу с лета 2022 года, когда у камерунца истечёт контракт с «Аяксом». Сейчас интерес к Онане проявляет «Барселона», рассматривающая возможность возвращения в клуб своего воспитанника спустя семь лет. Однако «Интер» не будет совершать никаких действий после новостей об интересе испанской команды. Чемпион Италии ждёт возможности, чтобы подписать документы и объявить о переходе Онаны в команду на правах свободного агента.