Генеральный директор «Ювентуса»: в наши дни игроки сильнее верны агентам, а не клубам

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о возможном уходе из клуба нападающего Пауло Дибалы.

«Всю жизнь я говорил прямо. В наши дни многие игроки сильнее верны своим агентам, а не клубным цветам. Дибала – наш нападающий, а де Лигт – отличный защитник. Они должны выполнять свою работу, а мы – свою. У нас хорошее взаимопонимание», – цитирует Арривабене Football italia.

По ходу нынешнего сезона итальянской Серии А Дибала отметился пятью голами и тремя голевыми передачами в 13 матчах. На его счету также три гола и голевая передача в четырёх играх Лиги чемпионов. Соглашение с 28-летним футболистом истекает в конце текущего сезона. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, перейдя из «Палермо».