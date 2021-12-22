Игорь Осинькин подвёл итоги выступлений «Крыльев Советов» перед новым годом

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги выступлений команды перед новым годом.

«Качество игры сложно отделить от результата. Сейчас для нас это восьмое место. Хотя могли бы занять другие позиции, как более высокие, так и низкие. В чемпионате Премьер-лиги для нас не было простых матчей. Поэтому, говоря о качестве игры, я бы выделил три этапа нашего участия в турнире. Первый — это три проигранные встречи на старте чемпионата. Не скажу, что поединки с «Ахматом» (1:2), «Спартаком» (0:1) и «Арсеналом» (1:2) были неудачными, однако многие отрезки тех матчей мы проиграли.

В эпизодах было видно, что команда еще не привыкла к скоростям Премьер-лиги и жесткости единоборств. Второй этап — этап становления нашей игры — продолжался около двух месяцев, когда мы чередовали победы с поражениями. Тогда мы осознали, что готовы сражаться на равных в РПЛ и набирать очки. Доказали это, одержав победы над «Сочи» (1:0), «Уфой» (2:1) и «Ростовом» (4:2). Третий этап — с конца октября и до заключительного матча года», — цитирует Осинькина «Сова».