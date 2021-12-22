Игорь Осинькин: мы сильны командой

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о стиле игры самарской команды.

«Не хочу переходить на персоналии. Мы сильны командой. И команда — это не те 11 человек, которые вышли на матч с «Рубином» в стартовом составе. Это гораздо больше игроков. Для нас важен каждый из них. Прогресс есть у каждого футболиста.



Я убежден, что команда не может развиваться в целом, если не будет становиться сильнее каждый из ее участников. Выиграв ФНЛ, мы смогли быстро адаптироваться в Премьер-лиге. Исходим из своих возможностей. У нас нет футболистов, которые могут забивать с 30-35 метров в каждой игре. Кому-то, безусловно, кажется, что «Крылья» могут играть немного иначе. Но, как считает наш тренерский штаб, команда показывает футбол, оптимальный по стилю, качеству и результату», — цитирует Осинькина «Сова».