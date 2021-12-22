«Севилья» — «Барселона»: Гомес вывел хозяев вперёд

В ночь с 21 на 22 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье проходит матч отложенного 4-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» — «Барселона».



Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился полузащитник хозяев Алехандро Гомес, ему ассистировал Иван Ракитич.

Гол Гомеса:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогают ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Матео Бускетс.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Барселона».



«Севилья» набрала 37 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Барселона» заработала 27 очков за 17 матчей, команда располагается на 8-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в активе которого 43 очка после 18 туров.