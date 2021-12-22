В «Бордо» 14 человек заболели коронавирусом за день до игры с «Лиллем»
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Во французском «Бордо» зафиксирована вспышка ковида. 14 человек сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает L’Equipe. На сегодня, 22 декабря, запланировано проведение домашнего матча с «Лиллем». Начало — в 23:00 по московскому времени.
По информации источника, среди заболевших 11 футболистов и 3 сотрудника клуба. Руководство примет решение о возможном переносе игры в среду утром после новой серии тестов.
«Бордо» имеет в своём активе 17 очков и располагается на пятнадцатом месте в чемпионате Франции. «Лилль» является действующим чемпионом Франции. В этом сезоне команда в 18 играх национального первенства набрала 25 очков. Подопечные Жослена Гурвеннека занимают одиннадцатое место в Лиге 1.
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