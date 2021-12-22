Гасперини испытывает двойственные чувства после ничьей «Аталанты» с «Дженоа»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини разрывается между чувством удовлетворения от набранных очков «Аталанты» в первой половине сезона и разочарованием от нулевой ничьей с «Дженоа» в 19-м туре чемпионата Италии.



«Я рад, что в середине пути у нас 38 очков, что является рекордом за всё время моей работы в «Аталанте». С другой стороны, я сожалею, потому что мы набрали только одно очко в двух последних играх, но в глобальном масштабе, глядя на кампанию, мы можем быть довольны», — приводит слова Гасперини Football Italia.



«Аталанта» в двух последних турах набрал всего одно очко: после домашнего поражения от «Ромы» с разгромным счётом 1:4, подопечные Гасперини не смогли в гостях переиграть «Дженоа». Эта встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.



«Аталанта» набрала 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (11) находится на 18-м месте.