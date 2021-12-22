Левандовски сравнил Месси и Роналду

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнил форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Месси — лучший игрок всех времён? С тех пор, как я стал профессионалом, Месси и Роналду были выше всех остальных. Между ними всегда была дуэль. Всё дело в том, какой тип игроков вы предпочитаете. Я уважаю тяжелую работу Криштиану Роналду. Для Месси всё выглядит легко. Я думаю, что Криштиану пришлось усерднее работать для своего успеха», — приводятся слова Левандовского в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции.