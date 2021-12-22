Тренер «Кальяри»: мы заслуживали сравнять счёт в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Кальяри» Вальтер Маццарри прокомментировал поражение своих подопечных в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:2).



«Мы заслуживали сравнять счёт. Но, к сожалению, пропустили второй гол после глупой ошибки. Мы были полны энтузиазма, и, если бы мы сравняли счёт, то думаю, мы могли бы выиграть.



У нас было четыре ничьи подряд, которые легко могли бы обернуться победами, так что были положительные признаки перед последующими двумя болезненными поражениями со счётом 0:4. А сегодня вечером я увидел команду, которая была у нас до тех поражений», — приводит слова Маццари Football Italia.



Напомним, в матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Арена» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 40-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин. На 83-й минуте форвард Федерико Бернардески упрочил преимущество хозяев в счёте.



До этого «Кальяри» с одинаковым счётом 0:4 проиграл «Интеру» и «Удинезе».

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