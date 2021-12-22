Аллегри сравнялся с Капелло по количеству победных матчей в Серии А

54-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус», отметился статистическим достижением после победы над «Кальяри» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии, сообщает Opta Paolo в «Твиттере».



Как отмечает источник, для Аллегри эта победа стала 252-й в качестве главного тренера клуба Серии А, по этому показателю он сравнялся с именитым Фабио Капелло, который провёл на 40 матчей больше.



С момента своего дебюта в качестве тренера клуба чемпионата Италии, с сезона-2008/2009, Аллегри одержал больше всех побед. У его ближайшего преследователя на 60 меньше.



Туринский «Ювентус» набрал 34 очка в 19 встречах и поднялся на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Кальяри» (10) — на 19-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», набравший 43 очка в 18 матчах. Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Наполи», а «Кальяри» проведёт встречу с «Сампдорией».

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