Беланда: когда переходил на Украину, представлял холодную войну и автоматы Калашникова

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда рассказал о периоде выступлений за команду и жизни на Украине.



«Когда я переходил на Украину, многие говорили, что я понижаю уровень, но я не перешёл в середняк. Мы играли в престижных матчах, наш уровень был выше, чем у некоторых французских команд. Мы играли в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, где, впрочем, ничего не добились.



Я сначала говорил себе: «Куда я, чёрт возьми, еду?» У меня в голове был образ холодной войны, автоматов Калашникова. Но президент «Динамо» [Игорь Суркис] знал обо мне. Он хотел создать вокруг меня команду и знал, что я могу играть на фланге или шестёрку, как когда был моложе.



Он не из тех, кто говорит: «Ах да, он был чемпионом Франции, так что мы сделаем на него ставку». А потом он напомнил мне, что «Шахтёр» четыре года был чемпионом Украины. Меня зацепил вызов, а остальное мы знаем: нам пришлось ждать сезон, но мы выиграли чемпионат дважды подряд, а также Кубок Украины.



Я был не один, переехал с братом и женой. Там же родились наши первые двое детей. Даже когда начались события Майдана, я никогда не чувствовал себя неуверенно, и Киев запомнил навсегда. Я прожил там одни из лучших лет взрослой жизни. Единственный раз, когда я думал об уходе, было после начала войны на Донбассе, потому что чемпионат был остановлен на несколько месяцев, а я хотел продолжать играть», — цитирует Беланда So Foot.

Сейчас марокканский футболист выступает в Турции за «Адана Демирспор».