Червиченко — о Николсоне: Соболев под вопросом в «Спартаке». Два столба вряд ли нужны

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о заключении контракта с ямайским нападающим «Шарлеруа» Шамаром Николсоном.



«Посмотрел на Николсона: здоровый, молодой. Получается, Соболев теперь под вопросом в «Спартаке». Два таких столба вряд ли нужны, может, и нужны, но команде, у которой всё хорошо с финансами. Кто-то один из них должен выходить на поле, играть с двумя такими огромными форвардами впереди будет странно.



Фактурно Николсон выглядит неплохо, но «Шарлеруа» — это даже не «Брюгге» и «Андерлехт». У нас тоже Агаларов за «Уфу» 13 наколотил, сейчас его какой-то клуб перекупит, ещё не факт, что столько же забьёт за условный «Краснодар», ЦСКА или «Локомотив». Вопрос в том, во сколько это счастье обойдётся «Спартаку». Надо же считать не только сумму трансфера, а укладывать и отступные для того, кто уйдёт. Это же не Газизов, надо будет выплатить по контракту как положено — два-три миллиона как минимум. Витории не помогали трансферами? Тут всё понятно, видна креативная рука. Но и здесь помощь замудрённая: вроде и игрок не звёздный, а платят много, посчитав себестоимость ухода одного из игроков», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.