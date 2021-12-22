Боярский: к словам Дзюбы про сборную нужно прислушаться, я на его стороне

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о словах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы про сборную России.
«Я считаю, что к словам Дзюбы нужно прислушаться. То, что говорит Дзюба – разумно, я на его стороне. В данном случае он прав. Других мыслей на этот счёт у меня нет», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу. Напомним, стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Эта игра также станет домашней. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, попадёт в основной раунд мундиаля. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 22 декабря 2021
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