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«Нижний Новгород» сделал предложение о подписании контракта Юрию Жиркову

«Нижний Новгород» сделал предложение о подписании контракта Юрию Жиркову
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о переговорах клуба с бывшим полузащитником «Зенита» Юрием Жирковым.

«Да, наш клуб действительно заинтересован Жирковым. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведём переговоры с игроком и надеемся на положительный исход», — цитирует Измайлова «Спорт-экспресс».

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Жирков уже сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Ранее защитник выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».

Также осенью Жирков оказался в заявке любительского клуба «Аминьево». Команда выступает в московской любительской футбольной лиге.

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