В ЦСКА подвели итоги первой части сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о выступлениях московской команды в первой части сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, получилась противоречивая первая часть сезона. Но, как сказал главный тренер, наверное, можно поставить четвёрку с минусом. Мы должны быть выше», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Московский ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 27 февраля.