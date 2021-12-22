«Эвертон» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Эвертон», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «ириски» уже контактировали с представителями бразильца. «Барса» хочет расстаться с футболистом. Ранее сообщалось, что каталонцы предложили услуги Коутиньо «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник принял участие в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 20 млн.
В нынешнем сезоне Коутиньо в 12 матчах испанской Примеры забил два гола.
Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон»:
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