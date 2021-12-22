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«Челси» в ближайшее время продлит контракт с Силвой до 2023 года

«Челси» в ближайшее время продлит контракт с Силвой до 2023 года
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37-летний центральный защитник «Челси» Тьяго Силва в ближайшее время подпишет новый контракт с лондонским клубом, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, между «аристократами» и игроком достигнута принципиальная договорённость о продлении соглашения, остаются лишь некоторые бюрократические формальности. Новый контракт бразильца с «Челси» будет рассчитан до июня 2023 года.

Силва перешёл в «Челси» из «ПСЖ» 28 августа 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист сыграл в 15 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом заканчивается летом 2022 года. Transfermarkt оценивает 37-летнего бразильца в € 3 млн.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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