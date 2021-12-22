Хендерсон — о календаре АПЛ: никто всерьёз не воспринимает благополучие игроков

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил недовольство календарём в английском футболе.



«Меня беспокоит, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьёз. Конечно, мы хотим играть, но я обеспокоен благополучием футболистов, и я не думаю, что кто-то относится к этому достаточно серьёзно, особенно сейчас, во времена коронавируса.



Мы попытаемся вести переговоры и оказать какое-то влияние в будущем, но в данный момент я не чувствую, что игроки получают то уважение, которого они заслуживают, в плане того, чтобы кто-нибудь мог независимо говорить от их имени, чтобы у футболистов было достаточно влияния для того, чтобы сказать, что плохо для их благополучия», — цитирует Хендерсона BBC.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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