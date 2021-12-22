«Ньюкасл» заинтересован в аренде защитника «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Джо Родон может в январе на правах аренды покинуть команду. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Times.
По информации источника, футболист хочет получать больше времени на поле, поэтому готов отправиться в аренду до конца нынешнего сезона. «Шпоры» же хотели бы продать игрока. Помимо «Ньюкасла», на Родона также претендует «Брайтон энд Хоув Альбион».
Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года, куда перешёл из «Суонси Сити» за € 12,1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость валлийца составляет € 10 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Родон появился на поле лишь в одном матче и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»:
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