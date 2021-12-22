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«Лион» отказался продавать в «Ньюкасл» Пакета за € 40 млн, которого покупал вдвое дешевле

«Лион» отказался продавать в «Ньюкасл» Пакета за € 40 млн, которого покупал вдвое дешевле
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Английский «Ньюкасл» не сумел убедить предложением французский «Лион» по 24-летнему бразильскому атакующему полузащитнику Лукасу Пакета. Об этом информирует Le10Sport.

Как отмечает источник, «Ньюкасл» предлагал за футболиста € 40 млн, а самому игроку контракт с зарплатой в € 10 млн в год при его нынешнем окладе в € 5 млн. Однако это предложение не сумело заинтересовать бразильца. При этом «Лион» в переговорах не скрывал своего желания поторговаться и готов был отпустить игрока за куда более высокую цену, однако сам Лукас пожелал остаться во Франции, так как он полностью доволен своим положением.

«Ньюкасл» потерпел разгромное поражение от «Ман Сити» в 18-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».

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В текущем сезоне Пакета принял участие в 21 матче за «Лион», в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Осенью 2020 года он был приобретён у «Милана» за € 20 млн, а сейчас его стоимость оценивается в € 35 млн.

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