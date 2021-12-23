Марио Балотелли ударил ногой по голове одноклубника во время празднования гола

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли после гола одноклубника Юнуса Акгюна в ворота «Галатасарая» (2:0) необычным образом поздравил его.



21-летний Акгюн оформил дубль в матче 18-го утра чемпионата Турции. Во время празднования одного из мячей Балотелли ударил нападающего сзади ногой по голове.

Права на видео принадлежат TFF.

Балотелли покинул «Монцу» по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Марио выступал за «Монцу» с 2020 года. Ранее футболист вошёл в список самых культовых игроков в истории АПЛ по мнению бывшего нападающего сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера. Балотелли выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Марсель» и другие команды.



В минувшем сезоне «Адана Демирспор» стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион страны после 26 лет отсутствия.