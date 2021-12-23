Паоло Мальдини: «Милан» начал добиваться нужных результатов раньше, чем планировал
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Бывший футболист «Милана» Паоло Мальдини подвёл итоги года.
«Не было никаких гарантий, что мы добьёмся успеха, но мы старались создать свою философию. У нас настолько великая история, что фанаты всегда ожидают большего. Несмотря на это, нам нужно забыть, что происходило при Берлускони. Чтобы вернуться в лидеры чемпионата, понадобится ещё много времени, но мы всё равно начали добиваться нужных результатов немного раньше, чем планировали.
У «Милана» славное прошлое, поэтому мне не нравится сравнивать текущую ситуацию с прежней. За 20 лет клуб одержал две победы в чемпионате Италии, так что далеко не всегда нам удавалось добиваться успеха, даже когда у нас была лучшая команда в мире», – цитирует Мальдини Calciomercato.
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