Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паоло Мальдини: «Милан» начал добиваться нужных результатов раньше, чем планировал

Паоло Мальдини: «Милан» начал добиваться нужных результатов раньше, чем планировал
Комментарии

Бывший футболист «Милана» Паоло Мальдини подвёл итоги года.

«Не было никаких гарантий, что мы добьёмся успеха, но мы старались создать свою философию. У нас настолько великая история, что фанаты всегда ожидают большего. Несмотря на это, нам нужно забыть, что происходило при Берлускони. Чтобы вернуться в лидеры чемпионата, понадобится ещё много времени, но мы всё равно начали добиваться нужных результатов немного раньше, чем планировали.

У «Милана» славное прошлое, поэтому мне не нравится сравнивать текущую ситуацию с прежней. За 20 лет клуб одержал две победы в чемпионате Италии, так что далеко не всегда нам удавалось добиваться успеха, даже когда у нас была лучшая команда в мире», – цитирует Мальдини Calciomercato.

Новость по теме
«Милан» и «Интер» одобрили проект нового стадиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021