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Клопп после победы «Ливерпуля» в матче с «Лестером» оценил игру запасного вратаря

Клопп после победы «Ливерпуля» в матче с «Лестером» оценил игру запасного вратаря
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой запасного вратаря команды Кивина Келлехера, который стал героем матча 1/4 финала Кубка английской лиги красных с «Лестером».

«Я не хочу в очередной раз говорить, что он талантливый, но он выдающийся голкипер, хорошо владеет ногами, хорошо понимает игру. Это уже не первый раз, когда он участвует в таких зрелищных матчах, против «Арсенала» было что-то похожее, но он спас нам жизнь, он действительно помог», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Напомним, в ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». В основное время матч закончился со счётом 3:3. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты красных (5:4). Резервный вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер отразил два пенальти.

В полуфинале турнира «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом».

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