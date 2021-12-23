В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» в гостях не смог обыграть «Лорьян», игра закончилась со счётом 1:1. Нападающий парижан Лионель Месси ушёл с поля без забитых мячей. Это уже восьмой выездной матч подряд, в котором аргентинец не забивает.
Как информирует Stats Foot, Месси повторил свой антирекорд результативности в выездных матчах. 8 игр в гостях без голов – худшая серия в карьере аргентинца, которая длилась с сентября 2006 года по март 2007 года, когда Лионель выступал за «Барселону».
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. За новый клуб Лионель провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
- 23 декабря 2021
-
13:02
-
12:18
-
12:12
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:03
-
10:54
-
10:29
-
10:28
-
10:26
-
10:01
-
10:01
-
09:41
-
09:33
-
09:32
-
09:22
-
09:05
-
08:55
-
07:59
-
07:50
-
05:59
-
05:19
-
04:56
-
04:33
-
03:57
-
03:13
-
02:47
-
02:16
-
01:28
-
01:20
-
01:10
-
00:59