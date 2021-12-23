Источник: Камоцци покинет «Спартак»

Франко Камоцци, советник Леонида Федуна и Заремы Салиховой, покинет московский «Спартак». Контракт итальянца на должности аналитика не будет продлён, информирует журналист Максим Фридман в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее сообщалось, что Франко Камоцци будет играть важную роль в новой управленческой команде «Спартака». Он должен был согласовывать трансферы, участвовать в пресс-конференциях и непосредственно контактировать с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.
Но согласно актуальной информации источника, после прихода Луки Каттани на пост спортивного директора «Спартака» Камоцци посчитал, что в его зоне ответственности не осталось нерешённых вопросов и теперь в клубе «всё стабильно».
Напомним, на зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Красно-белые набрали 23 очка в 18 матчах. Кроме того, московский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
- 23 декабря 2021
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