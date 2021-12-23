Русский миллиардер Рыболовлев обратился к болельщикам «Монако»

Русский миллиардер Дмитрий Рыболовлев обратился к болельщикам «Монако», владельцем которого он стал ровно 10 лет назад.



«Дорогие болельщики, 23 декабря 2011 года в моей жизни началась новая глава. И вот уже десять лет, как мы вместе проживаем историю футбольного клуба «Монако». Десять лет, насыщенных разными событиями. Подъём в Лигу 1, титул чемпионов в 2017 году, сражения в еврокубках – эти достижения стали историей нашего клуба.



Когда я пришёл в клуб, у меня были масштабные планы, связанные с развитием «Монако». Я рад, что многие из них уже осуществились, а над другими мы ещё работаем. В прошлом году, благодаря поддержке правительства, мы открыли новое здание академии – La Diagonale, в этом году начал работать Центр спортивных достижений. Я надеюсь, что многие из вас посетят его в следующем году.



Должен признаться, что 10 лет назад я не предполагал, что испытаю столько сильных и незабываемых эмоций. За эти годы я понял, насколько «Монако» не похож на другие клубы, насколько особенна связь между вами и командой: как в княжестве, так и на всех стадионах Лиги 1 и Европы, гостевые трибуны которых вы регулярно заполняете.



Я искренне благодарю вас за ежедневную поддержку красно-белых цветов клуба. Ваши любовь и преданность мотивируют и мою вовлеченность. Я также выражаю признательность болельщику номер 1, Его Светлости князю Альберу II, за поддержку и участие в жизни клуба все эти годы.

Постоянное развитие «Монако» – это курс, который я выбрал с самого начала. Вы можете рассчитывать на мою готовность продолжать этот путь. Приближаются новогодние праздники, и я хотел бы пожелать вам прекрасно провести их в кругу близких и друзей. Берегите себя!», — говорится в письме Рыболовлева на официальном сайте клуба.