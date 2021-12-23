Клопп: мы должны сыграть 26 декабря и 28 декабря — это какая-то шутка!
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство расписанием матчей команды в уходящем году.
«У меня нет никаких проблем именно с днём перед Рождеством, в этот день проходят интересные матчи, никто не говорит, что их нужно отменять. Проблема в том, что играть 26 декабря и 28 декабря абсолютно невозможно. Это какая-то шутка!
Нет никаких проблем в том, чтобы сыграть 26 декабря и 29 декабря, мы не просим о переносе игры на следующий год, мы просим, чтобы матчи прошли 26 декабря и 29 декабря. Я знаю, что в Англии так играли всегда, но посмотрите, сколько травм у всех за этот период! Мы хотим играть перед праздником, но два матча за два дня — это неправильно», — приводит слова Клоппа talkSPORT.
Новость по темеЭрлинг Холанд интересен «Ливерпулю»
Комментарии
- 23 декабря 2021
-
17:29
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:55
-
16:42
-
16:27
-
16:21
-
15:58
-
15:47
-
15:35
-
15:15
-
15:14
-
15:03
-
14:21
-
14:00
-
13:49
-
13:33
-
13:02
-
12:18
-
12:12
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:03
-
10:54
-
10:29
-
10:28
-
10:26
-
10:01
-
10:01
-
09:41
-
09:33
Партнерский контент