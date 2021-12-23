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Игрок «Лилля» Иконе прилетел во Флоренцию, чтобы подписать контракт с «Фиорентиной»

Игрок «Лилля» Иконе прилетел во Флоренцию, чтобы подписать контракт с «Фиорентиной»
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Полузащитник французского «Лилля» Жонатан Иконе перейдёт в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, футболист вместе со своим агентом прибыл во Флоренцию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с итальянским клубом. Ранее сообщалось, что «фиалки» заплатят за игрока € 14 млн и ещё € 1 млн – в виде бонусов.

Отметим, что в текущем сезоне Иконе провёл 24 игры за «Лилль». За это время он два раза поразил чужие ворота и дважды отдал голевой пас. Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. «Фиорентина» сейчас идёт на седьмом месте в чемпионате Италии, набрав 32 очка после 19 игр.

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