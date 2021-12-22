«Барселона» готова продать защитника, клуб ищет деньги на усиление атаки

Защитник «Барселоны» Серджино Дест в зимнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб, сообщает ESPN.GB.
По информации источника, сине-гранатовые готовы в январе продать американца, если получат выгодное предложение. «Барса» ищет деньги на усиление атаки команды. Ранее сообщалось, что защитником интересуется мюнхенская «Бавария».
Дест стал игроком испанской команды в октябре прошлого года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. В нынешнем сезоне футболист в 12 матчах испанской Примеры отдал три голевые передачи. Контракт Деста с «Барселоной» истекает в июне 2025 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость американского защитника в € 30 млн.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
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