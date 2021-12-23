Чеферин назвал отмену Суперлиги главной победой УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о попытке создания Суперлиги.
«Отмена Суперлиги стала нашей главной победой в 2021 году. Попытка создать в апреле прошлого года закрытую Суперлигу, целью которой было лишь пополнение банковских счетов нескольких клубов, поставила под угрозу ценности, лежащие в основе европейской спортивной модели», – цитирует Чеферина Calciomercato.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
- 23 декабря 2021
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