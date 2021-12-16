Президент УЕФА назвал повторную жеребьёвку Лиги чемпионов технической ошибкой
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин высказался о ситуации с повторной жеребьёвкой 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Произошёл сбой в программном обеспечении. Поставщики программы предложили повторить жеребьёвку. Мы не должны так сильно зависеть от технологий. Это не человеческий фактор, это была техническая ошибка со стороны УЕФА. Приносим свои извинения», — приводит слова Чеферина Marca.
Напомним, во время жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов произошла ошибка. В одну пару попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Эти команды играли в одной группе, поэтому шары с названием этих клубов не должны были попасться друг другу. После этого была проведена повторная жеребьёвка.
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