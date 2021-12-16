Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент УЕФА назвал повторную жеребьёвку Лиги чемпионов технической ошибкой

Президент УЕФА назвал повторную жеребьёвку Лиги чемпионов технической ошибкой
Комментарии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин высказался о ситуации с повторной жеребьёвкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Произошёл сбой в программном обеспечении. Поставщики программы предложили повторить жеребьёвку. Мы не должны так сильно зависеть от технологий. Это не человеческий фактор, это была техническая ошибка со стороны УЕФА. Приносим свои извинения», — приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, во время жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов произошла ошибка. В одну пару попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Эти команды играли в одной группе, поэтому шары с названием этих клубов не должны были попасться друг другу. После этого была проведена повторная жеребьёвка.

Новость по теме
Лионель Месси прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021