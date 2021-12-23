«Тоттенхэм» хочет продать Алли и Доэрти зимой

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли и защитник Мэтт Доэрти могут покинуть команду зимой. Об этом сообщает The Athletic.



По информации источника, лондонский клуб хочет продать этих футболистов в зимнее трансферное окно.

Алли выступает за «шпор» с 2015 года. Он перешёл в лондонский клуб из «Милтон-Кинс Донс» за € 6,63 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник сыграл в девяти матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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