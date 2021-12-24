Эдегор — о переходе из «Реала» в «Арсенал»: чувствую, что сделал правильный выбор

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением о своём трансфере из мадридского «Реала» летом 2021 года.



«Чувствую, что сделал правильный выбор, учитывая то, как всё складывалось в «Реале». Я подписал контракт с ним, когда мне было 16 лет, и сейчас было самое время для того, чтобы посмотреть вперёд. Я думал, что «Арсенал» – это идеальный клуб для меня», – цитирует Эдегора Marca.



Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провёл в «Арсенале» на правах аренды, сыграв 20 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи. С 2014 года Эдегор вызывается в сборную Норвегии. В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.