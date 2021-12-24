Экс-голкипер «Спартака»: я Дзюбу подсрачниками гонял за длинный язык

Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Хомич высказал своё мнение о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, который ранее выступал за красно-белых.
«Каким запомнил молодого Дзюбу? Никаким. Он боялся всего. Интересно, кто раскрыл его, в «Спартаке» он молчал. Я вообще не хочу про него говорить. Слишком много говорят.
Гнилой ли он человек? Ну, я его в «Спартаке» закрывал, подсрачниками гонял за длинный язык. Не на того просто он нарвался.
Шутил ли он надо мной? Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: «Рот прикрой, молчи». – «Да-да-да». – «Хорошо. Подождём, когда тренировка закончится». Потом зашёл в его номер, взял за горло и сказал: «Ещё раз что-то скажешь… Смотри у меня». – «Всё, понял». Тема закрылась», — приводит слова Хомича Sports.ru.
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