Первый тренер Ботхейма: «Краснодар» опередил клубы из Италии и Бельгии

Микал Асеруд, один из первых тренеров новичка «Краснодара» Эрика Ботхейма, прокомментировал переезд игрока в Россию.

«Да, меня можно называть первым тренером Эрика. В 2015 году мы были тренерами первой команды «Люна», который тогда выступал в третьем по силе норвежском дивизионе. Ботхейм был в нашем юношеском департаменте, играл за академию. Летом 2015-го мы решили перевести его в главную команду. Он сыграл определённое количество матчей, показал себя, и к нему появился огромный интерес со стороны разных клубов.

Я слышал, что где-то месяц назад интерес к нему проявляли клубы из Италии и Бельгии. Но в какой-то момент он позвонил и сказал: «Что-то происходит», после чего стало известно про «Краснодар». Для меня это стало сюрпризом. Они появились на горизонте довольно неожиданно, опередив итальянцев и бельгийцев.

Был ли интерес из Нидерландов? Да, но это, как я понимаю, было летом. И, кстати, по типажу Эрик отлично подошёл бы для этой лиги. Потом мы с ним говорили, я спросил, что он знает о «Краснодаре». Он рассказал, что это команда, которая любит владеть мячом и доминировать, что это их философия и что его это безумно радует. Возможно, они оптимально подходят друг другу.



Какой у него склад характера? Очень весёлый паренек, у него немного ребяческое поведение. Любит посмеяться с одноклубниками, общается с болельщиками, с удовольствием даёт интервью. Но при этом отмечу важный момент: он радуется успехам других. Даже когда у него не клеится, он способен принять, что у других дела идут хорошо. Абсолютный профессионал — его не увидеть ни в баре, ни на каких-то вечеринках. Любит плотно и вкусно пообедать или поужинать, надеюсь, в Краснодаре есть хорошие рестораны. Но ни о какой ночной жизни не может быть и речи, тихий и спокойный человек. Единственный раз он выбирался в город, играя в «Буде», когда команда выиграла чемпионат. Определённые сложности могут возникнуть из-за незнания языка. В изучении испанского он не сильно преуспел, возможно, с русским получится лучше. Эрик говорил, что в команде есть швед Виктор Классон, надеюсь, он поможет ему освоиться», — приводит слова Асеруда «Рейтинг Букмекеров».