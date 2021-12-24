Калиниченко отреагировал на потенциальный переход Пруцева в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на потенциальный переход полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева в «Спартак».
«Трансферные новости потихоньку стучатся в наши окошки. И опять идёт дублирование позиций. Зачем Пруцев, при наличии Умярова, Литвинова, Зобнина и, вероятно, Крала? Тем более я не вижу у него каких-то суперспособностей в отборе. Очень неплохой футболист, но, по моему мнению, у нас таких достаточно и так. А на проблемную позицию крайнего защитника пока только Хлусевич, который по факту вингер. Ладно, будем посмотреть…» — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.
Напомним, летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. Как следствие, «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями.
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