Сафонов стал лучшим футболистом сборной России в 2021 году по версии болельщиков

Болельщики признали голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим футболистом сборной России по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.



Голосование проходило в «Инстаграме», суммарно в нём приняли участие более 100 тысяч человек. Подписчикам предлагалось выбрать лучшего игрока по системе плей-офф. В финальном голосовании встретились Сафонов и полузащитник Александр Головин. Отметим, что вратарь дебютировал в составе национальной команды в 2021 году. Всего в завершающемся году Сафонов провёл за сборную России семь матчей, пропустив пять голов.

Напомним, сборная России заняла второе место в группе квалификации на чемпионат мира – 2022. Теперь команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ в Катаре. Первым соперником россиян станет Польша.