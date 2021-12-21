Федор Кудряшов и Георгий Джикия составили рейтинг новогодних блюд

Футболисты сборной России Федор Кудряшов и Георгий Джикия составили свой рейтинг новогодних блюд. Соответствующий список футболисты презентовали в эфире Youtube-канала национальной команды.

Первое место разделили салат «Оливье» и мандарины. Далее расположились салат с крабовыми палочками, запеченная утка с яблоками, а также бутерброд с красной икрой и буженина. В списке также нашлось место для холодца и маринованных грибов.

Напомним, сборная России заняла второе место в группе квалификации на чемпионат мира – 2022. Теперь команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ в Катаре. Первым соперником россиян станет Польша.



Матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Сборная, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.